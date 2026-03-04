Selenskyj bestätigte, dass es aufgrund der Situation um den Iran noch keine Anzeichen für ein trilaterales Treffen gibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass die trilateralen diplomatischen Bemühungen zwischen der Russischen Föderation, den Vereinigten Staaten und der Ukraine fortgesetzt werden, sobald die Sicherheitslage und der allgemeine politische Kontext dies zulassen.

Quelle: : Ansprache von Selenskyj am 4. März

Zitat: „Ich habe heute mit Rustem Umjerow über seine Kommunikation mit der amerikanischen Seite gesprochen.

Wir stehen weiterhin täglich in Kontakt mit den USA. Aufgrund der Situation um den Iran gibt es derzeit noch keine notwendigen Signale für ein trilaterales Treffen.

Sobald jedoch die Sicherheitslage und der allgemeine politische Kontext es erlauben, genau diese trilaterale diplomatische Arbeit fortzusetzen, wird dies geschehen. Die Ukraine ist dazu bereit.“

Details: Der Staatschef fügte hinzu, dass er dem Geheimdienst, dem Büro und allen beteiligten Diensten für ihre Bemühungen um einen weiteren Gefangenenaustausch dankbar sei.

„Wir hoffen auf positive Nachrichten“, erklärte der Präsident.

Vorgeschichte:

Am Mittwoch berichteten die Medien, dass noch nicht bekannt sei, wann und wo die nächste Runde der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA stattfinden werde.