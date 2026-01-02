Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wegen des Zusammenbruchs des Heizungsnetzes in der Walerij Lobanovsky Avenue in der Nähe des Demiivska-Platzes in Kiew ist der Verkehr in Richtung Kholodnoyarska-Straße behindert.

Dies berichtete Olexij Biloshitsky, erster stellvertretender Leiter der Polizeistreife.

„Streifenpolizisten überwachen die Verkehrssicherheit und organisieren eine Umleitung für Fahrzeuge entlang der Isjumska Straße“, sagte Biloshitsky.

In der Erklärung wurde kein Zeitrahmen für die Wiederaufnahme des ungehinderten Verkehrs in der Region Demiivka genannt.

