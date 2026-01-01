Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Information über den Tod des Kommandeurs des Russischen Freiwilligenkorps, Denys Kapustin, war Teil einer Sonderoperation des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, Kapustin selbst ist am Leben.

class=MsoNormal* Die Nachricht des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine

class=MsoNormal* „Das Scheitern der russischen Spezialdienste – der RDC -Kommandeur Denis Kapustin ist am Leben, und die halbe Million Dollar, die wir für seine Beseitigung erhalten haben, wird die Spezialeinheiten des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine stärken.“

Aktualisiert..