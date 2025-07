DTEK hat sein Anti-Korruptionssystem auf der Grundlage der Ergebnisse einer Risikobewertung mit EY verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das DTEK von Rinat Achmetow arbeitet an der Verbesserung seines Antikorruptionssystems. Insbesondere hat es sein Antikorruptionssystem auf der Grundlage der Ergebnisse einer Risikobewertung mit EY gestärkt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass DTEK im Dezember 2024 ein Projekt zur Bewertung des Korruptionsrisikos in Zusammenarbeit mit EY Polen als Teil seiner laufenden Bemühungen zur Stärkung von Ethik und Compliance im Unternehmen erfolgreich abgeschlossen hat.

DTEK stellte fest, dass die Bewertung den Hauptsitz von DTEK in den Niederlanden und einzelne Organisationen in der Ukraine und in Großbritannien umfasste. Sie umfasste eine gründliche Überprüfung der Geschäftsprozesse, um korruptionsanfällige Bereiche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Risikominderung zu entwickeln.

„Im Rahmen dieser Arbeit entwickelte der Compliance Service von DTEK eine Matrix und ein Modell zur Bewertung von Korruptionsrisiken, die EY auf Übereinstimmung mit internationalen Antikorruptionsstandards und Best Practices überprüfte. Das Projekt führte auch zur Entwicklung einer Roadmap für die Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Korruptionsrisiken in allen DTEK-Betrieben und bei den Geschäftspartnern“, so das Unternehmen.

DTEK betonte, dass diese Arbeit im Einklang mit den wichtigsten internationalen Vorschriften steht.