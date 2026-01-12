Russen haben Sanitäter auf dem Weg zu einem Einsatz in der Region Tschernihiw mit einer Drohne getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Semenivka hat eine russische Drohne ein medizinisches Fahrzeug getroffen: 2 Verletzte, Krankenwagen beschädigt.

Am 11. Januar griffen Russen ein Auto mit Sanitätern, die von einem Einsatz in Semenivka, Region Tschernihiw, zurückkehrten, mit einer Drohne an.

Nachricht von Wjatscheslaw Chaus, Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw

„Gestern haben die Russen heimtückisch unsere Sanitäter in Semenivka angegriffen. Sie waren gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz, als das Fahrzeug von einer feindlichen Drohne angegriffen wurde. Zwei Sanitäter wurden verletzt – 47 und 54 Jahre alt. Sie befinden sich jetzt im Krankenhaus. Das Ambulanzfahrzeug wurde beschädigt. Ein vorsätzlicher Angriff auf Menschen, die Leben retten."

Er sagte auch, dass die Angreifer eine Musikschule in Semenivka angegriffen haben.

„Die „Molniya“ flog zu dem Ort, an dem Kinder Kunst lernen. Keine militärischen Ziele. Bereits heute Morgen hat eine Drohne ein Kraftwerk in Novhorod-Siwerskyj getroffen. Mehrere Ortschaften sind derzeit ohne Strom. Insgesamt hat der Aggressor die Region Tschernihiw im Laufe des letzten Tages 31 Mal angegriffen. 36 Explosionen“, schrieb er.

In der Nacht zum 12. Januar griffen die russischen Angreifer mit 156 Schahed, Gerbera und anderen Arten von Angriffsdrohnen an, davon etwa 110 Schahed.