PS: Russland hat mit zwei „Iskander“-Raketen und 117 Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 8. März zerstörte die Luftabwehr 98 Drohnen und fing zwei Iskander-M-Raketen während eines massiven Angriffs der Russischen Föderation ab.

In der Nacht zum 8. März griff der Gegner mit zwei ballistischen Raketen vom Typ „Iskander-M“ und 117 Drohnen an, von denen etwa 70 vom Typ „Schahed“ waren.

Quelle: Luftstreitkräfte

Details: Die Luftwaffe berichtet, dass 98 der abgefeuerten Drohnen abgeschossen oder gestört wurden.

Darüber hinaus trafen zwei russische Raketen und 19 Drohnen 11 Standorte.

Zur Erinnerung: In den letzten 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte der Ukraine 930 russische Angreifer getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.273.290 Personen.