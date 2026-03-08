Russland greift Energieversorgung und Wohngebäude an: Selenskyj gibt Ausmaß der Angriffe innerhalb einer Woche bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zivile Infrastruktur unter Beschuss Russland hat die Ukraine innerhalb einer Woche mit fast 1750 Angriffsdrohnen, 1530 gelenkten Bomben und 39 Raketen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.