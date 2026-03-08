Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund der Abnutzung der Läufe der 203-mm-Selbstfahrlafetten 2S7 Pion sind die Russen gezwungen, die von der Demokratischen Volksrepublik Korea überlassene Technik einzusetzen.

Kämpfer des Regiments „Reid“ der Drohnentruppe (SBS) der ukrainischen Streitkräfte haben eine nordkoreanische selbstfahrende Artillerieeinheit M-1989 Koksan in Richtung Alexandrowskij getroffen. Dies teilte die Einheit gestern auf Facebook mit.

„In Richtung Alexandrowsk haben die Soldaten des Raids eine nordkoreanische selbstfahrende Artillerieeinheit Koksan mit einer 170-mm-Kanone entdeckt und getroffen. Dies ist eines der weitreichendsten Artillerie-Modelle, über die die Russen verfügen, mit einer Schussreichweite von bis zu 60 km“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass solche selbstfahrenden Artillerieanlagen relativ seltene Ziele an der Front sind.

„Der Einsatz von Koksan zeugt davon, dass die Russen, um die Verluste ihrer eigenen Artillerie auszugleichen, insbesondere aufgrund der Abnutzung der Läufe der 203-mm-Selbstfahrlafetten 2S7 Pion, gezwungen sind, die von Nordkorea gelieferte Technik einzusetzen“, schreiben die Militärs.

