Die Ukraine hat Sanktionen gegen den russischen Rüstungskomplex, den Iran und die Hersteller von „Oreshnik“ verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete Dekrete, mit denen er den Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats über Sanktionen gegen russische und iranische Unternehmen, die an der Versorgung des russischen Militär-Industrie-Komplexes beteiligt sind, in Kraft setzte.

Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes mit.

Das Sanktionspaket gegen den Rüstungskomplex umfasst 130 natürliche und 48 juristische Personen.

Darunter befinden sich Unternehmen, die Komponenten für die Herstellung von Satellitennavigationsgeräten der Serie „Kometa“ geliefert haben, die in russischen Drohnen und Raketen zum Einsatz kommen.

Ebenfalls von den Sanktionen betroffen sind Unternehmen, die an der Herstellung des Raketenkomplexes „Oreschnik“ beteiligt sind.

Gesondert wird darauf hingewiesen, dass iranische Unternehmen und Staatsangehörige, die mit der Herstellung iranischer Drohnen und Raketen in Verbindung stehen, sowie Personen, die Russland dabei halfen, die Produktion von „Schahed“-Drohnen auf seinem Territorium aufzunehmen und auszuweiten, in die Liste aufgenommen wurden.

Die Sanktionen wurden auch gegen iranische Ausbilder verhängt, die laut Angaben des Präsidialamtes russische Bediener der „Schahed“-Drohnen ausgebildet haben, die ukrainische Städte und Energieanlagen angegriffen haben.