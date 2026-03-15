Die Ukraine wird in diesem Jahr das neue Raketenabwehrsystem SAMP/T testen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sollte sich das SAMP/T-System bewährt haben, wird die Ukraine an erster Stelle stehen, um neue Systeme zu erhalten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Lieferung des neuen Luftabwehrsystems SAMP/T vereinbart, das in der Lage ist, ballistische Raketen abzufangen. Dies teilte er im Gespräch mit Journalisten mit, wie Ukrinform berichtet.

„Während des Treffens mit Emmanuel Macron war das wichtigste und zentrale Thema der Gespräche gerade die Alternative (zu den Patriot-Systemen – Anm. d. Red.) im Zusammenhang mit Luftabwehrsystemen. SAMP/T ist derzeit die einzige Alternative in Europa. Wir werden in diesem Jahr sehen, ob die neuen SAMP/T-Systeme ballistische Raketen abschießen können. In diesem Jahr werden wir ein System erhalten, das wir gegen ballistische Raketen testen werden. Wenn dies funktioniert, wird es daher eine langfristig gute Hilfe sein“, bemerkte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge wird die Ukraine an erster Stelle stehen, um neue Systeme zu erhalten, sollte sich SAMP/T bewähren.

„Wenn es uns gemeinsam mit den Franzosen gelingt und wir ballistische Raketen abschießen können, dann ist dies die erste Alternative dieser Art. Und natürlich vereinbaren Emmanuel und ich, dass die Ukraine an erster Stelle stehen wird. Denn sobald sie beginnen, ballistische Raketen abzuschießen, wird es sofort eine Warteliste geben. Deshalb war es meine Hauptaufgabe, zu vereinbaren, dass wir gemeinsam mit ihnen testen und an erster Stelle stehen werden. Andere Alternativen sehe ich derzeit nicht“, sagte der Präsident.