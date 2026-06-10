Der Präsident bestätigte die Angriffe von „Flamingo“ auf ein Werk in der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ebenfalls getroffen wurden eine Ölraffinerie in der Region Samara sowie zwei Objekte der Ölinfrastruktur in der Region Wladimir.

In der Nacht zum 10. Juni trafen ukrainische „Flamingo“-Marschflugkörper ein Rüstungsunternehmen im russischen Tscheboksary. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch auf Facebook mit.

Seinen Worten zufolge werden die ukrainischen Langstreckenangriffe auf russische Militäranlagen und die Ölindustrie fortgesetzt.

„In dieser Nacht trafen ukrainische FP-5 Flamingo-Raketen ein Militärwerk in Tscheboksary, das die Armee des Aggressors mit Komponenten für Drohnen und Raketen versorgt. Vielen Dank an die Streitkräfte der Ukraine für ihre Präzision! Ebenfalls in der vergangenen Nacht wurde die Ölraffinerie Kuibyschewski in der Region Samara getroffen. Die Entfernung zur Frontlinie beträgt mehr als 900 Kilometer“, schrieb Selenskyj.

Er dankte den Soldaten der Spezialeinheiten, des SBS und des Hauptnachrichtendienstes und berichtete über eine Operation des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Wladimir. In dieser russischen Region wurden zwei Objekte der Ölinfrastruktur in einer Entfernung von 700 Kilometern getroffen.

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Zuvor wurde am Mittwoch in den sozialen Netzwerken über einen Raketenangriff auf das Werk VNDIR-Progress in Tscheboksary berichtet. In öffentlichen Gruppen wurden Videos der „Einschläge“ veröffentlicht.

Dieses Werk war bereits im Mai Ziel von Angriffen gewesen. Damals wurde es ebenfalls erfolgreich mit Flamingo-Raketen angegriffen.