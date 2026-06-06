Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation zum Stand vom 6. Juni bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat mehr als 2.500 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter 15 gepanzerte Fahrzeuge, 82 Geschütze, fünf Raketenwerfer und ein Luftabwehrsystem.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee an der Front in der Ukraine 1.380 Soldaten durch Tote und Verwundete verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Lagebericht am Samstagmorgen, dem 6. Juni, mit.

Es wird angegeben, dass sich die Gesamtverluste des Aggressorstaates Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion auf schätzungsweise 1.372.270 Personen belaufen.

Weitere Verluste Russlands seit Kriegsbeginn:

Und Schwerverletzte. Für jeden „ausgeschalteten“ Russen gibt es eine eindeutige Bestätigung.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die aktuelle Lage an der Front für die Ukraine die beste seit zehn Monaten sei.