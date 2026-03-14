Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Juschtschenko appellierte an Werte und Freiheit, doch Orbáns Reaktion gibt Anlass zum Nachdenken Der ehemalige Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, forderte den ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán auf, dem Aggressor nicht länger in die Hände zu spielen und sich auf die Werte der Freiheit zu besinnen. Als Antwort darauf beschuldigte Orbán die ukrainische Führung des „Staatsterrorismus“ und erklärte, er werde im Krieg keine Hilfe leisten…

Juschtschenko rief zu Werten und Freiheit auf, doch Orbáns Reaktion gibt Anlass zum Nachdenken. Der ehemalige Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, forderte den ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán auf, aufzuhören, dem Aggressor in die Hände zu spielen, und sich an die Werte der Freiheit zu erinnern. Als Antwort darauf beschuldigte Orbán die ukrainische Führung des „Staatsterrorismus“ und erklärte, er werde im Krieg keine Hilfe leisten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen offenen Brief von Wiktor Juschtschenko und die Antwort von Wiktor Orbán im sozialen Netzwerk X.