Die Regierung wird über 11 Milliarden Hrywnja für den Schutz kritischer Infrastruktur bereitstellen, so Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Kabinett hat die Anzahl der kritischen Infrastrukturobjekte ermittelt, die vor Angriffen geschützt werden müssen In der Ukraine wurden 210 kritische Infrastrukturobjekte in zehn Regionen identifiziert, in denen in den nächsten Tagen mit Arbeiten zur Verstärkung des Schutzes begonnen wird. Für diese Zwecke plant das Kabinett, mehr als 11 Milliarden Hrywnja bereitzustellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.