Swyrydenko erläuterte, wie die Regierung gegen die Schulden auf dem Strommarkt vorgehen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko erklärte, dass die Regierung systematische Lösungen zur Stabilisierung der Zahlungen auf dem Strommarkt ausarbeite.
Dies teilte Swyrydenko am 13. Mai auf Telegram mit.
„Der erste Schritt ist die Einführung eines speziellen Mechanismus zur Stromversorgung für Fernwärmeunternehmen, Wasserversorger und staatliche Bergwerke. Dies wird es ermöglichen, die Zahlungen zu stabilisieren und die Anhäufung von Schulden zu stoppen“, erklärte die Ministerpräsidentin.
Zudem wird der Mechanismus zur Verteilung der Mittel für die Fernwärmeversorger geändert. Ein Teil der Zahlungen soll automatisch für die Begleichung der Stromrechnungen verwendet werden.
Laut Swyrydenko soll das Verteidigungsministerium separat Lösungen zur Tilgung der Schulden und zur Begleichung der laufenden Zahlungen der militärischen Einheiten vorschlagen, insbesondere in den Kampfgebieten.
„Die Regierung hat zudem das Energieministerium beauftragt, gemeinsam mit dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium unter Beteiligung der Nationalen Kommission für die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Kommunalversorgung sowie der NEC „Ukrenerho“ gemeinsam mit internationalen Finanzorganisationen mögliche Wege zur Mobilisierung von Ressourcen für die Tilgung von Schulden auf dem Ausgleichsmarkt für elektrische Energie zu erarbeiten“, erklärte sie.
Die Lösung der Schuldenfrage sei für einen stabilen Verlauf des kommenden Winters von entscheidender Bedeutung, fügte Swyrydenko hinzu.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“