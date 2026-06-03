Selenskyj hat den stellvertretenden Kommandeur der Nationalgarde ausgewechselt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wer hat das Amt in der Nationalgarde übernommen? Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Helden der Ukraine und Kommandeur der 14. Einsatzbrigade „Chervona Kalyna“, Oleg Myronenko, zum stellvertretenden Kommandeur der Nationalgarde der Ukraine ernannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den entsprechenden Erlass des Staatsoberhauptes.