Weniger Kontrollen und überflüssige Aufgaben: Die Regierung hat die Reform der staatlichen Arbeitsbehörde eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Reform sieht eine Neufestlegung der Befugnisse und die Digitalisierung der Arbeit der Behörde vor Die Regierung hat den ersten praktischen Schritt zur Reform der Staatlichen Arbeitsbehörde der Ukraine gebilligt. Das Kabinett der Minister hat die Verordnung über die Staatliche Arbeitsbehörde aktualisiert, indem es einen Teil der doppelten und veralteten Funktionen gestrichen und neue Prioritäten für die Arbeit der Behörde festgelegt hat.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ministerkabinett.