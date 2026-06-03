Es liegen Informationen zum Fortschritt der Reparaturarbeiten an den Kernkraftwerken der Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Planmäßige und vorbeugende Instandhaltungsarbeiten an den Kernkraftwerken werden im Durchschnitt vier Tage schneller als vorgesehen durchgeführt.

Die Reparaturkampagne an den ukrainischen Kernkraftwerken hat nun die Halbzeit erreicht. Dies erklärte der amtierende Vorstandsvorsitzende der NAEK Energoatom, Pawel Kowtoniuk, wie die Pressestelle des Unternehmens am Mittwoch, dem 3. Juni, mitteilte.

„Wir haben die Halbzeit der planmäßigen vorbeugenden und mittleren Instandhaltungsarbeiten erreicht. Ein Teil der Reaktorblöcke in den Kernkraftwerken Chmelnyzkyj und Riwne wurde nach der Instandhaltung wieder in Betrieb genommen, an anderen werden die Arbeiten fortgesetzt oder beginnen planmäßig“, erklärte er.

Darüber hinaus finden derzeit auch Reparaturen im Kernkraftwerk Südukraina statt.

„Wichtig ist, dass alle Arbeiten dem Zeitplan voraus sind: Derzeit werden die planmäßigen vorbeugenden Instandhaltungsarbeiten im Durchschnitt vier Tage schneller abgeschlossen als vorgesehen“, fügte Kowtoniuk hinzu.

Zur Erinnerung: Stand 28. April wurde einer der Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj aus der planmäßigen Wartung entlassen. Es ist vorgesehen, dass die Wartungskampagne an den ukrainischen Kernkraftwerken bis Oktober andauert. Insgesamt befinden sich auf dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet drei Kernkraftwerke und neun Reaktorblöcke.

Zuvor hatten die Medien im März berichtet, dass die Ukraine nach Beginn der Wartungsarbeiten an den Kernkraftwerken ihre Stromimporte erhöht habe. Genau zu diesem Zeitpunkt sei angeblich einer der Reaktorblöcke für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden.

Im Kernkraftwerk Saporischschja kam es aufgrund eines Angriffs auf Nikopol erneut zu einem Stromausfall