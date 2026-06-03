In den USA wurden die Aussichten auf ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Aussichten auf ein Friedensabkommen sehen derzeit nicht optimistisch aus. Was genau hindert die Parteien daran, sich an den Verhandlungstisch zu setzen?

In Washington sieht man keine militärische Lösung für den Krieg in der Ukraine, räumt jedoch ein: Die Erreichung des Friedens wird derzeit durch die mangelnde Kompromissbereitschaft der Parteien erschwert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des US-Außenministers Marco Rubio während einer Anhörung im Repräsentantenhaus.

Nach Angaben des Außenministers arbeiten die Vereinigten Staaten seit langem daran, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen und eine diplomatische Beilegung des Krieges zu fördern.

Gleichzeitig räumte er ein, dass diese Bemühungen bislang nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hätten.

„Leider hat bis zum jetzigen Zeitpunkt keine der Parteien, insbesondere die russische, die Bereitschaft gezeigt, die für die Herstellung des Friedens notwendigen Zugeständnisse zu machen“, erklärte Rubio.