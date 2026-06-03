Die Reparaturarbeiten an den wichtigsten Autobahnen der Ukraine sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurden 14 Millionen Quadratmeter Fahrbahnbelag saniert – dies ist der höchste Wert seit Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine.

Auf den Autobahnen von nationaler und internationaler Bedeutung wurden die vorrangigen Arbeiten zur Beseitigung der nach dem Winter entstandenen Schlaglöcher und anderer Beschädigungen abgeschlossen. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Mittwoch, dem 3. Juni, auf Telegram mit.

„Die Regierung hat ein seit Beginn der Invasion beispielloses Ausmaß an planmäßigen Reparaturarbeiten auf den Hauptverkehrsstraßen des Landes sichergestellt. Auf den nationalen und internationalen Hauptverkehrsstraßen sind die vorrangigen Arbeiten zur Beseitigung der nach dem Winter entstandenen Schlaglöcher und anderer Beschädigungen abgeschlossen. 14 Millionen Quadratmeter Fahrbahn wurden saniert – dies ist der höchste Wert seit Beginn der vollumfänglichen Invasion“, schrieb sie.

Nach Angaben der Regierungschefin werden sich die Bemühungen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur künftig auf die Frontregionen konzentrieren, insbesondere auf Straßen, die für die militärische Logistik und Evakuierung von entscheidender Bedeutung sind.