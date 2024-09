Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dem Feind ist es dank des massiven Einsatzes von Flugzeugen gelungen, Wuhledar als Festung fast vollständig zu zerstören.

Die russischen Aggressoren haben begonnen, die Stadt Wuhledar in der Region Donezk von den Flanken her zu umgehen. Dies berichtete der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation (CCD) des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSDC) der Ukraine Andrij Kovalenko am Dienstag, den 24. September in Telegram.

„Wuhledar. Diese Stadt war früher für die Verteidigung geeignet, da sie auf einer Höhe liegt. Durch das aktive Heranrücken der UABs an die Front ist es dem Feind jedoch gelungen, sie zu zerstören und an der Flanke vorzurücken“, schrieb er.

Kovalenko merkte an, dass „UABs und die Luftfahrt das Einzige sind, was es der feindlichen Infanterie ermöglicht, vorzurücken.“

Zuvor hatten DeepState-Analysten berichtet, dass sich die Lage um Wuhledar deutlich verschlechtert hat. Ihnen zufolge zwang die Weigerung, die 72 UMBR zu rotieren, die Führung dazu, Hilfsreserven aus den territorialen Verteidigungskräften einzusetzen, die dem feindlichen Ansturm nicht standhalten konnten.