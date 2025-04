Das Erdölabkommen kann der europäischen Integration nicht widersprechen - Sibyga

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In naher Zukunft wird eine ukrainische Delegation zu weiteren Verhandlungen in die USA reisen, sagte der Minister.

Die Ukraine führt interne staatliche Verfahren zum Bodenschatzabkommen mit den USA durch, insbesondere die Prüfung seiner Vereinbarkeit mit der ukrainischen Verfassung. Dies erklärte Außenminister Andrij Sybiha, berichtet Suspilne am Freitag, den 4. April.

Der ukrainische Außenminister betonte auch, dass das Abkommen „der europäischen Integration nicht widersprechen kann, das sagen wir den Amerikanern“.

Nach Angaben des Ministers wird eine der renommiertesten Anwaltskanzleien an der Analyse des Dokuments beteiligt sein, die mit amerikanischen Partnern zusammenarbeiten und der Ukraine helfen wird.

Es wird erwartet, dass die ukrainische Delegation in naher Zukunft zu weiteren Verhandlungen in die USA aufbricht. Gleichzeitig könnte heute eine weitere Runde von Online-Verhandlungen stattfinden. Wir erinnern Sie daran, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass ukrainische und US-amerikanische Rechtsteams jetzt an einem Mineralienabkommen mit den USA arbeiten, die NATO-Frage fehlte in diesem Dokument und war überhaupt nicht vorhanden.