Die Rada erklärte, wie kritisch Trumps Zölle für die Ukraine sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf ukrainische Importe zu erheben, ist nicht für alle Exporte der Ukraine kritisch.

Der Abgeordnete Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, sagte dies in einem Kommentar auf dem YouTube-Kanal von RBK Ukrajina.

„Wenn wir uns das letzte Jahr ansehen, liegen unsere Exporte in die USA bei etwa 1%, und wenn Sie sich die Zahlen ansehen, sind es 869 Millionen Dollar, es ist also wirklich nicht kritisch für alle unsere Exporte“, sagte Hetmanzew mit Blick auf Trumps Entscheidung, Zölle gegen die Ukraine zu verhängen.

Aber gleichzeitig stellte er klar, dass die Struktur der ukrainischen Exporte in die USA von Metall, Gusseisen, dominiert wird, für das „eine solche Entscheidung kritisch sein wird“.

„72,6% unserer gesamten Roheisenexporte gehen in die USA. Dazu gehören auch Rohre im Wert von 113 Millionen Dollar, was für sie sehr schmerzhaft sein wird. In der Tat sind das etwa 20% unserer Rohrexporte“, sagte der Abgeordnete.

Er betonte, dass die Entscheidung der USA über die Zölle keine Katastrophe darstellt, aber negative Folgen haben wird.

„Und sie können erheblich negativ sein, wenn sie eine entsprechende Gegenreaktion aus den Ländern hervorrufen, die strengeren Zöllen unterworfen wurden als die Ukraine“, sagte Hetmanzew.

Er fügte hinzu, dass die US-Zölle insgesamt den Export von etwa 90 Arten ukrainischer Waren betreffen werden.

Trumps Zölle