Krywyj Rih getroffen: 33 Menschen bleiben in Krankenhäusern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt werden weiterhin die Verletzten behandelt, die am 4. April bei einem Raketeneinschlag in der Nähe eines Kinderspielplatzes verletzt wurden.

Seit dem Morgen des 7. April befinden sich 33 Einwohner von Krywyj Rih, die bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt am 4. April verletzt wurden, weiterhin in Krankenhäusern. Dies teilte der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Alexander Vilkul, im Telegram mit.

„33 Verletzte des Angriffs vom 4. April befinden sich jetzt in Krankenhäusern, darunter vier Kinder. 18 Verwundete sind in ernstem Zustand, darunter zwei Kinder“, schrieb er.

Weitere 20 Verletzte, darunter zwei in schwerem Zustand, befinden sich nach früheren feindlichen Angriffen auf Krywyj Rih in Krankenhäusern.

Nach Vilkul, in der Stadt weiterhin die Folgen des russischen Angriffs zu beseitigen.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am Abend des 4. April ein Wohnviertel von Krywyj Rih mit Kugeln beschossen haben. 20 Menschen starben, darunter neun Kinder. Mehr als 60 weitere Menschen wurden verletzt.