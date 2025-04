In der Region Sumy sind 48 Siedlungen ohne Bewohner geblieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Seit Anfang April sind alle Zivilisten aus 48 Siedlungen in der Region Sumy evakuiert worden. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Sumy am Mittwoch, den 2. April mit.

„Bis heute gibt es in der Region 48 Siedlungen in den Bezirken Konotop, Sumy, Okhtyrsky und Shostka, die komplett ohne Bewohner sind“ – so die Meldung.

Es wird angegeben, dass die schwierigste Situation jetzt in Krasnopolye. In dem Dorf selbst lebten Ende März noch 150 Einwohner, die Menschen werden wegen des zunehmenden russischen Beschusses weiterhin vertrieben.

In der vergangenen Woche wurden 737 Menschen, darunter sieben Kinder, aus den Grenzsiedlungen im Gebiet Sumy verschleppt. Vor allem aus Krasnopolje – in den letzten zwei Wochen sind es etwa 4 Tausend Menschen.

Insgesamt wurden 47,5 Tausend Einwohner aus den Grenzsiedlungen in der Region Sumy evakuiert, darunter 7.635 Kinder.