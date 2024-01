Polnische Bauern protestieren gegen Getreideimporte aus der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte werden einen groß angelegten Protest gegen Getreideimporte aus der Ukraine abhalten, berichtet inpoland.net.pl am Freitag. Darüber berichtet inpoland.net.pl am Freitag, den 19. Januar.

„Polnische Landwirte berichteten, dass sie am 24. Januar von 12.00 bis 14.00 Uhr Straßen im ganzen Land sperren werden. Es ist möglich, dass die Demonstranten an diesem Tag auch die polnisch-ukrainische Grenze blockieren werden“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vertreter der Agrarorganisation Solidarnośc Adrian Wawrzyniak alle Landwirte und landwirtschaftlichen Gewerkschaften in Polen aufgerufen hat, sich diesen Protesten anzuschließen.

„Die Landwirte werden auf die Straße gehen, um gegen Getreideimporte aus der Ukraine, gegen die Europäische Union und gegen Ideen zu protestieren, die ihrer Meinung nach die pflanzliche und tierische Produktion in Polen und in der EU erheblich einschränken wollen“, schreibt die Publikation.

Der Nationale Rat der Landwirtschaftskammern unterstützte diese Proteste der Landwirte.

Zuvor war bekannt geworden, dass fünf EU-Staaten die Europäische Kommission aufgefordert haben, Zölle auf Getreide aus der Ukraine zu erheben, weil es in den „Frontländern“ zu Dumpingpreisen angeboten wird.