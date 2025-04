Nachrichten für den 24. April: China verhängt harte Zollbedingungen für die USA, Tigipko kauft Idea Bank

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Tigipko. Am 23. April verkaufte die polnische Getin Holding SA im dritten Anlauf 100% ihrer Anteile an der Idea Bank, der nach Aktiva 27. größten Bank der Ukraine.

Über China und die Vereinigten Staaten. China sagte, die USA sollten alle einseitigen Zollmaßnahmen vollständig zurücknehmen, wenn sie wirklich an einer Wiederaufnahme der Handelsverhandlungen interessiert seien.

Über GDP-Optionsscheine. Die Verhandlungen mit den Inhabern von GDP-Optionsscheinen, die am Vortag in Washington stattgefunden haben, sind in eine Sackgasse geraten.

Die Ukraine hat eine Gesprächsrunde mit einem Komitee von GDP-Optionsscheininhabern abgehalten, bei der sie zwei Umstrukturierungsoptionen angeboten hat. Die Investoren waren mit diesen nicht einverstanden.

Über Kryptowährungen. am 24. April unterstützte der Ausschuss für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada den Gesetzesentwurf über virtuelle Vermögenswerte und empfahl ihn zur Behandlung in erster Lesung.

EP-Exklusivitäten

Novynskyj’s Geschäftsführer: „Andrij Jermak, ich bitte Sie, ein vernünftiger Mensch zu sein“

In einem Interview mit EP sprach der Geschäftsführer von Smart Holding, Ivan Gerasimovich, über Vorschläge zum Verkauf des Unternehmens, seine Unzufriedenheit mit Novynskyjs Veröffentlichungen und Versuche, mit der zweiten Person im Land zu sprechen.