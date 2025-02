Mehr als 11 Tausend Unternehmen haben im letzten Jahr ihren Sitz in die Ukraine verlegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vergangenen Jahr haben 11 083 ukrainische Unternehmen ihren Firmensitz gewechselt. Dies berichtet Opendatabot unter Bezugnahme auf die Daten des Einheitlichen Staatlichen Registers.

Es wird festgestellt, dass 32% dieser Unternehmen im Großhandel tätig sind, weitere 6% im Baugewerbe. Die drei größten Migrantenunternehmen sind Unternehmen, die im Immobilienhandel tätig sind – 4,8%.

Die meisten Unternehmen haben Kiew verlassen – 36,6% oder 4 Tausend Unternehmen. Weitere 10% verließen die Regionen Kiew und Dnipropetrowsk.

28% der Unternehmen ließen sich in Kiew nieder. Weitere 11% zogen in die Region Kiew um und 10% in die Region Dnipropetrowsk.

775 Unternehmen zogen von Kiew in die Region Kiew, 575 von Kiew in die Region Dnipropetrowsk und 563 von der Region Kiew nach Kiew.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ausländer im Jahr 2024 1109 neue Unternehmen in der Ukraine angemeldet haben, das sind 24 Prozent weniger als im letzten Jahr.