Russland hat mehr als 30 Mal gegen den Energiewaffenstillstand verstoßen - Ukrainisches Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine sendet regelmäßig detaillierte Fakten über alle Verletzungen an ihre Partner und die Zentralen der internationalen Organisationen.

Russische Truppen verstoßen gegen Vereinbarungen und verletzen weiterhin den Energiewaffenstillstand, indem sie die ukrainischen Stromnetze beschädigen. Dies erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Heorhiy Tykhiy bei einem Briefing am Mittwoch, den 16. April.

So wurden allein am vergangenen Tag drei solcher Verstöße registriert.

„Insbesondere in der Region Mykolajiw wurde ein Transformator beschädigt. Auch in der Nähe von Cherson wurde ein Transformator durch Beschuss beschädigt. Und drittens wurde gestern eine Stromleitung in der Region Poltawa beschädigt. All dies sind Verstöße gegen den Energiewaffenstillstand. Wir leiten diese Informationen an unsere Partner weiter. Übrigens hat Russland während des Energiewaffenstillstands mehr als 30 Mal gegen den Energiewaffenstillstand verstoßen“, sagte Tykhiy.

Die Ukraine sendet ihrerseits regelmäßig detaillierte Informationen über alle Verstöße an ihre Partner und an die Zentralen der internationalen Organisationen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die russische Armee während des so genannten „Energiewaffenstillstands“ fast 2,5 Mal mehr Ukrainer getötet hat als im gleichen Zeitraum vor seiner Ankündigung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass US-Präsident Donald Trump sagte, er sei sehr unglücklich darüber, dass „Russland die Ukraine bombardiert“.