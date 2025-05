Russen beschießen Cherson: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben Artillerie auf Cherson abgefeuert. Infolge des Angriffs wurden Menschen verletzt.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die regionale Militärverwaltung von Cherson und den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram.

Am Sonntag, den 11. Mai, hat die russische Armee den Bezirk Korabelny in Cherson mit Artillerie beschossen.

Eine 76-jährige Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Bei ihr wurden Explosions- und Schädelhirnverletzungen, eine Gehirnerschütterung sowie Schrapnellwunden an Rücken und Hüfte diagnostiziert.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Cherson wurde das Opfer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Menschen wurden verletzt. Eine 76-jährige Frau wurde mit Schrapnellwunden ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson berichtete, dass durch den Beschuss Balkone beschädigt wurden und Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Eine 57-jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt des feindlichen Angriffs auf der Straße befand, suchte ebenfalls medizinische Hilfe. Sie wurde mit einer Minenverletzung und einem gebrochenen Arm diagnostiziert

Beschuss von Cherson

Es ist erwähnenswert, dass Cherson das einzige regionale Zentrum war, das zu Beginn des gesamten Krieges von russischen Truppen besetzt war. Cherson und der Teil der Region am rechten Ufer wurden im Herbst 2022 von den ukrainischen Verteidigern im Rahmen einer Gegenoffensive befreit.

Der Teil des linken Ufers der Region Cherson bleibt jedoch unter russischer Besatzung. Die russische Armee beschießt Cherson und andere Siedlungen am rechten Ufer des Dnipro täglich.

So beschossen die russischen Angreifer am 13. April das Zentrum von Cherson und töteten dabei einen Menschen und verletzten einen weiteren. Eine Gesundheitseinrichtung für Kinder in Cherson wurde beschädigt.