Der Tod von mehr als 50 Katzen wird in Kyjiwshchyna untersucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einundfünfzig tote Tiere wurden gefunden und weitere 39 Katzen wurden gerettet, nachdem sie unter unhygienischen Bedingungen gehalten wurden.

Im Bezirk Obuchiwskyj wird der Tatbestand der massiven Tierquälerei untersucht. Im Dorf Kremenishche fanden die Gesetzeshüter Dutzende von Katzen, die unter unhygienischen Bedingungen gehalten wurden: 39 Tiere wurden gerettet, weitere 51 Katzen starben. Darüber berichtet die Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft am Freitag, den 19. Dezember.

„Am 18. Dezember 2025 wandte sich die Polizei an den Freiwilligen des Zoos. Er berichtete, dass in einem der Haushalte im Dorf Kremenishche im Bezirk Obuchiw Tiere unter schrecklichen Bedingungen gehalten werden, was zu ihrem Massensterben führte“, heißt es in der Mitteilung.

Vor Ort bot sich den Ordnungshütern ein schreckliches Bild: In dem Raum befanden sich Dutzende von Katzen, die ohne angemessene Pflege, in beengten, unhygienischen und ohne normale Lebensbedingungen lebten.

Staatsanwälte und Polizeibeamte halfen Freiwilligen, 39 lebende Katzen zu retten. Sie wurden alle in ein anderes Tierheim gebracht, wo die Tiere Hilfe und Pflege erhalten.

Gleichzeitig wurden an Ort und Stelle 51 tote Tiere gefunden. Die Leichen der Katzen wurden zur Untersuchung und Feststellung der Todesursache in das Kiewer Stadtkrankenhaus für Veterinärmedizin gebracht.

Zurzeit wird ein Strafverfahren wegen grausamer Behandlung von Tieren gemäß Teil 3 des Artikels 299 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft alle Umstände des Vorfalls und die an der Misshandlung von Tieren beteiligten Personen.