Internationale Partner haben Odessa weitere sieben Generatoren zur Verfügung gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Odessa hat von internationalen Partnern sieben Generatoren erhalten, die dazu beitragen werden, den reibungslosen Betrieb wichtiger Einrichtungen in der Region sicherzustellen.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Odessa, Oleg Kipper, mit.

„Die Region Odessa erhält weiterhin Unterstützung von internationalen Partnern“, schrieb er auf Telegram.

In dieser Woche erhielt Odessa sieben Generatoren, die zum stabilen Betrieb kritischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen beitragen und dazu beitragen werden, den reibungslosen Betrieb wichtiger Einrichtungen der Region sicherzustellen.

„Diese Hilfe wurde dank der Unterstützung der Behörden der französischen Partnerregion Provence-Alpes-Côte d’Azur, der Initiative ‚Stand With Ukraine‘, der internationalen Organisation ‚Electriciens sans frontières‘ sowie mit Unterstützung der Plattform ‚MistoMatch‘ ermöglicht“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.