Selenskyj ist zu einem Treffen mit Macron eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Staats- und Regierungschefs werden die Lage und die Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden erörtern – in Fortführung der Gespräche in Genf, des US-Plans und in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am 1. Dezember im Pariser Elysee-Palast ein, wo er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen wurde, berichtete Ukrinform.

Nach Angaben von Macrons Büro werden die Staats- und Regierungschefs die Lage und die Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden erörtern – in Fortsetzung der Gespräche in Genf, des US-Plans und in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern. Sie werden auch über Sicherheitsgarantien im Rahmen der Koalition der Willigen sprechen.

Nach dem persönlichen Treffen sind eine Pressekonferenz und Selenskyjs Rundgang durch die Produktionsanlagen des französischen Luft- und Raumfahrtunternehmens DasssaultAviation geplant.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj am 23. November ein Gespräch mit Macron führte.

Zuvor hatte Macron seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass „jede Initiative, die auf Frieden abzielt, gut ist“.