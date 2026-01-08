Wärmeversorgung in Nikopol nach russischem Beschuss wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit 19:15 Uhr am 7. Januar sind die Wärme- und Wasserversorgung in Nikopol nach einem feindlichen Angriff auf den Energiesektor in der Region Dnipropetrowsk wieder vollständig hergestellt.

Dies berichtete Olexij Kuleba, Vizepremierminister für den Wiederaufbau der Ukraine und Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung.

„Versorgungsunternehmen, Energietechniker und Ingenieure arbeiten ohne Unterbrechung, um die Menschen so schnell wie möglich wieder in normale Verhältnisse zu bringen“, sagte Kuleba.

Er wies darauf hin, dass Krywyj Rih die nächste Stadt ist, die die Wärmeversorgung wiederherstellt.

Um es kurz zu machen:

Die Straßendienste in der gesamten Ukraine arbeiten im Notfallmodus, um die Folgen der starken Schneefälle zu bewältigen.

In der Oblast Dnipropetrowsk sind Reparaturarbeiten im Gange, um die Wärme- und Wasserversorgung für eine Million Kunden nach den feindlichen Angriffen wiederherzustellen. In mehreren Siedlungen wurden die zentralen Systeme teilweise wiederhergestellt.

Am 7. Januar griff die russische Armee kritische Infrastrukturen in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja an und verursachte dabei Notstromausfälle.

Es wurde berichtet, dass als Folge eines massiven Drohnenangriffs in der Nacht eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern in der Region Dnipropetrowsk am Morgen ohne Strom war.

In der Region Saporischschja wurden am Morgen des 8. Januar die Kesselhäuser mit Strom versorgt und von den Generatoren wieder an die zentralen Netze angeschlossen. Nach einem siebenstündigen Stromausfall aufgrund des russischen Angriffs wurde die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt.