Oreshnik-Schlag: Russische Raketentrümmer gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben den Einsatz der Oreshnyk auf die zivile Infrastruktur der Ukraine als Kriegsverbrechen der Russischen Föderation eingestuft.

Die Trümmer der ballistischen Mittelstreckenrakete (MRBM) Oreshnik der Boden-Boden-Klasse, mit der russische Aggressoren in der Nacht zum Freitag die Region Lemberg beschossen haben, wurden gefunden. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 9. Januar mit.

Zu den bisher gefundenen Teilen gehören:

stabilisierungs- und Lenkeinheit (eigentlich das „Gehirn“ der Rakete); Ersatzteile des Antriebssystems; Fragmente des Orientierungsmechanismus; Düsen der Plattform der Einsatzeinheit, usw. Es wird erklärt, dass die relevanten Fragmente den Status eines materiellen Beweismittels haben und für die Überführung zur eingehenden Untersuchung vorbereitet werden.

Die Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine stufen den Einsatz dieser Waffen auf die zivile Infrastruktur der Ukraine als Kriegsverbrechen der Russischen Föderation ein (Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

„Durch den Angriff auf zivile Einrichtungen unseres Staates nahe der Grenze zur Europäischen Union versuchte der Kreml, die lebenserhaltende Infrastruktur der Region unter den Bedingungen einer starken Verschlechterung der Wetterbedingungen zu zerstören. Die Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine ermitteln alle Umstände sowie die Organisatoren und Täter dieses Kriegsverbrechens, um sie vor Gericht zu bringen“, heißt es in dem Bericht.