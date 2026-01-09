In Kiew wurden Notstromabschaltungen eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Freitagmorgen, den 9. Januar, wurden auf dem linken Ufer von Kiew Notstromabschaltungen eingeführt. Gleichzeitig läuft der Betrieb am rechten Ufer weiterhin nach Plan.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEKs Telegram.

Zunächst war auf der Website des Unternehmens für die Kiewer Stromnetze zu lesen, dass in der Hauptstadt Notstromausfälle eingeführt worden waren. Später stellte DTEK in den sozialen Medien klar, dass diese Stromausfälle nur das linke Ufer der Stadt betrafen.

„Kiews linkes Ufer: Notstromausfälle wurden aufgrund eines massiven Angriffs eingeführt Auf dem rechten Ufer laufen die Fahrpläne weiter“, hieß es in der Erklärung.

Sie fügten hinzu, dass die Stromtechniker bereits daran arbeiten, Licht und Wärme in die Häuser der Kiewer Bürger zurückzubringen. Zuallererst versuchen sie, die kritische Infrastruktur der Stadt mit Strom zu versorgen.