Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Regime bestätigte den Abschuss einer ballistischen Rakete auf Lwiw in der Nacht des 9. Januar. Gleichzeitig erinnerte die Russische Föderation an die Fälschung über den angeblichen „Angriff auf die Residenz“ des russischen Diktators Wladimir Putin und erklärte ihren jüngsten terroristischen Angriff.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Insbesondere gaben die Russen öffentlich zu, dass „als Reaktion“ auf den so genannten „Angriff auf die Residenz“ des russischen Diktators ein Terroranschlag auf die ukrainische Zivilbevölkerung verübt wurde, nämlich der Abschuss einer Rakete vom Oreshnik-Komplex und ein Angriff mit Angriffsdrohnen.

Wie es nach solchen Angriffen üblich ist, behaupteten die Russen, dass „die Ziele des Angriffs erreicht wurden“. Nach Angaben des russischen Ministeriums wurden angeblich „Produktionsanlagen für unbemannte Luftfahrzeuge“ getroffen, die von den Angreifern erfunden wurden.

Trotz der Lügen über die „militärischen Einrichtungen“ gaben die Angreifer sofort zu, dass das Hauptziel des Angriffs die Energieinfrastruktur war. In der Erklärung des russischen Ministeriums wurde dies gesondert erwähnt, zusammen mit weiteren Drohungen, neue Terroranschläge gegen die Ukraine zu verüben.