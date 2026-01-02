Iwaschtschenko wird für die Hauptdirektion des Geheimdienstes zuständig sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, dass der Leiter des Auslandsnachrichtendienstes, Oleh Ivashchenko, Aufgaben „in der Position des militärischen Geheimdienstes der Ukraine“ übernehmen wird.

Die Nachricht von Selenskyj

„Von nun an wird Oleh Ivashchenko weiterhin unserem Land dienen und Aufgaben zur Begrenzung des russischen Militärpotentials an der Position des militärischen Geheimdienstes der Ukraine wahrnehmen."

Selenskyj sagte, er habe ein Treffen mit Iwaschtschenko über die allgemeine Lage um die Ukraine und die aktuellen Bedrohungen gehabt.

Was dem vorausging:

Zuvor hatte ein Gesprächspartner der Ukrajinska Prawda aus dem Team von Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, dass Iwaschtschenko wahrscheinlich die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums anstelle von Kyrylo Budanow leiten wird, der zum Leiter des Präsidialamtes ernannt wurde.