Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Großbritannien wird sein Kontingent in die Ukraine entsenden, um einen zukünftigen Waffenstillstand zu gewährleisten.

Der britische Ministerpräsident Keir Starmer hat enthüllt, dass Frankreich und Großbritannien vereinbart haben, dass nach dem Waffenstillstand „militärische Drehkreuze“ in der gesamten Ukraine eingerichtet werden sollen. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der „Koalition der Willigen“, wie The Telegraph berichtete.

Er bestätigte, dass Großbritannien sein Kontingent auf ukrainisches Territorium schicken wird, um einen zukünftigen Waffenstillstand zu gewährleisten. Eine solche Bedingung ist in der Absichtserklärung für den Einsatz der Streitkräfte in der Ukraine festgelegt.

Laut Sky News werden solche Zentren so ausgestattet, dass sie die Stationierung von Truppen und den Bau von sicheren Einrichtungen für die Lagerung von Waffen und militärischer Ausrüstung zur Unterstützung des Verteidigungsbedarfs der Ukraine unterstützen.

Starmer kritisierte auch den russischen Diktator Wladimir Putin für seine Weigerung, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen.

„Wir werden weiterhin Druck auf Russland ausüben … bis es sich in gutem Glauben an den Verhandlungstisch setzt“, versicherte er.

Der britische Ministerpräsident fügte hinzu, dass der Frieden in der Ukraine nun „näher denn je“ sei.

„Die schwierigsten Etappen liegen noch vor uns“, so Starmer.