Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Labortests nach dem Raketenangriff in Lwiw haben gezeigt, dass die Hintergrundstrahlung und die Luft innerhalb normaler Grenzwerte liegen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lwiw, Maxym Kozytskyj, sagte, dass die Strahlungs- und Schadstoffwerte in der Luft nach dem Raketenangriff in Lwiw innerhalb normaler Grenzen liegen.

** Kozytskyjs direkte Rede:* „Wir haben am Ort des Raketenangriffs in Lwiw Labortests durchgeführt. Die Hintergrundstrahlung liegt innerhalb normaler Grenzen. Es wurden keine übermäßigen Mengen an schädlichen Substanzen in der Luft festgestellt.“

Am Abend des 8. Januar, nachdem der Luftangriffsalarm ausgerufen worden war, waren in Lwiw Explosionen zu hören. Später wurde bekannt, dass eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region getroffen worden war.

Oberst Jurij Ihnat, Leiter der Kommunikationsabteilung des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, sagte gegenüber der Ukrajinska Prawda, dass Russland die Region Lwiw vom Truppenübungsplatz Kapustyn Yar in der Region Astrachan aus angegriffen haben könnte, wo nach vorläufigen Informationen das Oreshnik-System stationiert ist.

Sadowyj sagte, dass derzeit nicht bekannt sei, ob Russland die Region Lwiw mit dem Oreshnik-System angegriffen habe