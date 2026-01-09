Die Inflation in der Ukraine hat sich Ende 2025 verlangsamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember 2025 auf 0,2% verlangsamt, nach 0,4% im November.

Dies teilte der Staatliche Dienst für Statistik mit.

„Die Kerninflation lag im Dezember 2025 bei 0,1% im Vergleich zum November und bei 8% im Vergleich zum Dezember 2024“, hieß es in dem Bericht. Im November 2025 hatte sich die Inflation im Jahresvergleich auf 9,3% verlangsamt.

Auf dem Verbrauchermarkt blieben die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke im Dezember 2025 im Allgemeinen unverändert.

Gleichzeitig stiegen die Preise für Eier, verarbeitetes Getreide, Fisch und Fischprodukte, Brot, Sonnenblumenöl, Schmalz, Gemüse, Rindfleisch und Milch um 5,6-0,7%.

Gleichzeitig sanken die Preise für Obst, Zucker, Geflügel, Schweinefleisch, Reis, Molkereiprodukte, Erfrischungsgetränke und Butter um 4,1-0,2%.

Die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren stiegen um 1,0%, angetrieben durch einen Anstieg der Preise für Tabakwaren um 1,9%.

Die Preise für Transportmittel stiegen um 0,7%, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Fahrpreise für Bahnreisende um 1,3% und eines Anstiegs der Kraftstoff- und Ölpreise um 1,1%.

Um es noch einmal zu sagen:

Im Jahr 2022 betrug die Inflation 26,6%, im Jahr 2023 ging sie auf 5,1% zurück und im Jahr 2024 stieg sie auf 12%.