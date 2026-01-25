Ukrenerho hat am 26. Januar vor der Abschaltung gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Grund für die Einführung der restriktiven Maßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Montag, den 26. Januar, wird es in allen Regionen der Ukraine zu stündlichen Stromabschaltungen und Kapazitätsbeschränkungen für industrielle Verbraucher kommen. Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Situation im Energiesystem weiterhin instabil ist.

„Aufgrund von Schäden am Stromnetz kann es in allen Regionen des Landes zu stündlichen Stromabschaltungen für die Bevölkerung und zu Leistungseinschränkungen für industrielle Verbraucher kommen“, heißt es in der Erklärung.

Der Zeitpunkt und die Dauer der Stromausfälle können sich noch ändern. Die genauen Informationen für Ihren Wohnort sollten Sie auf den offiziellen Seiten des Oblenergo überprüfen.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 24. Januar das Energiesystem der Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen hat. Kiew hat am meisten gelitten. Am schwierigsten ist die Situation jetzt in Trojeschtschyna – etwa 600 Wohnhäuser sind ohne Strom, Wärme und Wasserversorgung.