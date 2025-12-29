Espresso-Index: Wie sich der Preis für eine Tasse Kaffee in der Ukraine verändert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Espresso ist der Hauptbestandteil eines jeden Kaffeegetränks, daher wirken sich seine Kosten direkt auf den Preis eines jeden Getränks in einem Café aus.

Der Durchschnittspreis für eine Tasse Espresso beträgt in der Ukraine im Dezember 2025 41 Hrywnja. Im Laufe des Jahres ist der Preis für Kaffee um 17% gestiegen, und seit Beginn des Krieges sogar fast um das Doppelte. Das zeigen die Daten von Opendatabot.

Der teuerste Espresso wird jetzt in der Region Lwiw gekauft – 47 Hrywnja pro Tasse (+19% im Jahresverlauf). Wie bereits erwähnt, ist die Region zum ersten Mal seit mehreren Jahren der Preisführer.

Die Region Odessa belegte im Dezember den zweiten Platz – 45 Hrywnja pro Tasse.

Den billigsten Espresso gibt es in der Region Chmelnyzky – nur 33 Hrywnja. Trotz der Tatsache, dass der Preis im Laufe des Jahres um 18% gestiegen ist. Für 35 Hrywnja können Sie in den Regionen Saporischschja und Kirowohrad Espresso trinken.

Gleichzeitig wurde der größte jährliche Preisanstieg in der Frontregion Sumy verzeichnet – +26%. Hier liegt der Durchschnittspreis bei 36 Hrywnja.

Der Espresso-Index ist ein Wirtschaftsindikator, mit dem die Kosten für eine Standardportion Espresso in verschiedenen Städten der Welt gemessen werden. Er kann nützlich sein, um das Preisniveau und die Lebenshaltungskosten an verschiedenen Orten zu vergleichen. Dieser Indikator hilft zu beurteilen, wie groß die Preisunterschiede für ähnliche Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern sind und spiegelt die Kaufkraft und die Inflation wider.