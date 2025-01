Die neuesten Statistiken zeigen, in welchen Regionen die Ukrainer die meisten Autos gekauft haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ende 2024 sind die größten regionalen Märkte für neue Personenkraftwagen in der Ukraine die Regionen Kiew, Kiew, Dnipro, Odessa und Lwiw.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohner Kiews im Laufe des Jahres 25 Tausend neue Personenkraftwagen gekauft haben. In der Region Kiew wurden 5.831 neue Autos zugelassen. Die Einwohner der Oblast Dnipropetrowska kauften 5.232 neue Autos. In der Region Odessa wurden 3.618 Autos verkauft und in der Region Lwiw 3.613 Einheiten.

Der Renault Duster, ein kompakter Crossover, war das meistverkaufte Auto auf den Märkten der Regionen Kyjw, Dnipro und Odessa. Gleichzeitig war der Toyota RAV-4 Crossover der beliebteste in den Regionen Kyjw und Lwiw.

Die Statistik der Gebrauchtwagenzulassungen sieht ein wenig anders aus. Die höchsten Zulassungsraten für aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen verzeichneten im vergangenen Jahr die Regionen:

Region Lwiw – 26.930 Einheiten;

Stadt

Kyjw – 19.374 Einheiten;

Region Kyjw – 14.756 Einheiten;

Region Winnyzja – 13.416 Einheiten;

Region Dnipropetrowska – 12.888 Einheiten.

Der beliebteste Gebrauchtwagen aus dem Ausland auf den Märkten der Regionen Lwiw, Kyjw und Winnyzja war der Volkswagen Golf. In der Hauptstadt fiel die Wahl häufiger auf das Elektroauto Tesla Model Y, und in der Region Dnipro war der Renault Megane der beliebteste Gebrauchtwagen.