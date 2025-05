Die Blockade der Lastwagen am Kontrollpunkt Jahodyn-Dorohusk dauert an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Nachtschicht vom 12. auf den 13. Mai wurden aufgrund der anhaltenden Blockade polnischer Spediteure an der Zollstelle Jahodyn nur acht Lastwagen abgefertigt, die die Ukraine verließen, während 205 Lastwagen einfuhren.

Die Blockade der polnischen Spediteure am Kontrollpunkt Jahodyn-Dorohusk dauert an, viele Spediteure in der Warteschlange drehen um und nehmen andere Routen. Dies teilte der staatliche Zolldienst der Ukraine am 13. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Nachtschicht vom 12. auf den 13. Mai, der Zollposten Jahodyn im Zusammenhang mit der anhaltenden Blockade der polnischen Spediteure nur acht Lastwagen verarbeitet, um die Ukraine zu verlassen, während die Einreise – 205.

Die Spediteure melden sich massiv aus der elektronischen Warteschlange ab, um die Grenze über Jahodyn zu überqueren, und wählen andere Kontrollpunkte an der ukrainisch-polnischen Grenze. Die elektronische Warteschlange, die gestern noch 1391 Fahrzeuge zählte, hat sich fast halbiert und besteht seit heute Morgen aus 789 leeren oder beladenen Fahrzeugen.

Die Spediteure stehen nicht mehr in der Warteschlange für die Einreise in die Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die polnischen Spediteure am 12. Mai ab 16:00 Uhr mit ihrer Blockadeaktion am Kontrollpunkt Jahodyn-Dorohusk begonnen haben und erklärt haben, dass sie pro Stunde einen LKW ein- und einen ausreisen lassen werden.

Nach vorläufigen Angaben könnte diese Protestaktion vier Monate andauern.