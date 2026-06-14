Selenskyj: Die Ukraine hat eine Ölförderanlage 700 Kilometer von der Grenze entfernt getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Sicherheitskräfte der Ukraine haben eine Ölförderanlage in Russland, mehr als 700 km von der Ukraine entfernt, angegriffen, teilte Selenskyj mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass Soldaten des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Nacht zum 14. Juni eine Ölförderanlage im russischen Gebiet Jaroslawl getroffen hätten, das mehr als 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

Quelle: : Selenskyj auf Facebook, Sicherheitsdienst der Ukraine

Zitieren von Selenskyj: : „Mehr als 700 Kilometer von unserer Staatsgrenze entfernt – in der russischen Region Jaroslawl – haben Soldaten des Sicherheitsdienstes der Ukraine eine Ölförderanlage getroffen.

Soldaten unserer Armee haben Ziele in der russischen Region Tula erreicht – das Unternehmen „Azot“, von dessen Tätigkeit die Produktionskapazitäten für Sprengstoffe abhängen.

An sechs russischen Flughäfen wurden Flugverkehrsbeschränkungen verhängt, und insgesamt wurde seit gestern Abend in 28 Regionen Russlands Luftalarm ausgerufen.“

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Details: : Der Präsident berichtete zudem über einen Treffer gegen die Logistik der Russen im besetzten Gebiet.

Zur Erinnerung: : In der Nacht zum 14. Juni griffen Drohnen das russische Territorium an; insbesondere brach im Chemiewerk „Azot“ in der Region Tula ein Feuer aus.