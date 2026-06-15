Minditschs Schutzwesten: Das Gericht hat fast 100 Millionen Hrywnja von dem Lieferanten eingezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsgericht Kiew hat in der Rechtssache Nr. 910/14189/25 entschieden und der Klage gegen die „MILIKON UA“ GmbH stattgegeben – von dem Unternehmen wurden 97,43 Millionen Hrywnja an Strafzahlungen wegen der Lieferung minderwertiger Produkte an das Militär eingezogen.

Dies berichtet das Zentrum zur Korruptionsbekämpfung.

Die Verhandlung fand auf Antrag eines Vertreters der Agentur für Verteidigungsbeschaffung (AOB) unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der staatliche Vertrag sieht die Zahlung von Strafzahlungen durch den Lieferanten für die Lieferung minderwertiger Waren vor, über deren Einziehung das entsprechende Gerichtsurteil ergangen ist.

Die „MILIKON UA“ GmbH gewann die Ausschreibung für die Lieferung von Schutzwesten im Wert von 217 Millionen Hrywnja. Das Unternehmen unterzeichnete den Vertrag am 27. Februar 2025 und verpflichtete sich, die Westen in mehreren Lieferungen bis zum 20. August desselben Jahres zu liefern.

Trotz der fristgerechten Lieferung bestanden die Westen die Qualitätskontrolle bei der Abnahme nicht. In den Produkten wurde chinesisches Panzermaterial verwendet, sie waren durchschussanfällig und von minderwertiger Verarbeitung. Aus diesem Grund wurden die Abnahmeprotokolle nicht unterzeichnet.

Später bestätigte ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen dem Geschäftsmann Timur Minditsch und dem damaligen Verteidigungsminister Rustem Umjerow den Versuch des Ersteren, den Prozess der Abnahme der mangelhaften Ware unter Umgehung der Kontrollverfahren zu beeinflussen.