Die Russen haben begonnen, die Verkehrsverbindung zwischen Charkiw und Sumy anzugreifen – „Flash“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen greifen die Verkehrsverbindung Charkiw–Sumi im Gebiet von Bohoduchow an, teilte ein Berater des Verteidigungsministeriums mit.

Russische Truppen haben begonnen, die Verkehrsverbindung zwischen Charkiw und Sumy auf dem Abschnitt in der Nähe von Bohoduchow anzugreifen.

Quelle: : Serhij Beskrestnov, Berater des ukrainischen Verteidigungsministers und Spezialist für Funktechnologie, mit dem Rufzeichen „Flash“

Zitat: : „Leider sind wir nicht die Einzigen, die die Bedeutung von Angriffen auf die Logistik verstehen.

Seit Anfang des Monats hat der Feind begonnen, die Verkehrsverbindung zwischen Charkiw und Sumy anzugreifen.

Dafür wurde ein Abschnitt in der Nähe von Bohoduchow ausgewählt, der mit einer Entfernung von 20 Kilometern am nächsten an der Grenze liegt.“