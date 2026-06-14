An der Grenze zu Polen kommt es ab morgen aufgrund von Reparaturarbeiten zu Verkehrsbehinderungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab dem 15. Juni beginnen am polnischen Grenzübergang „Medika“ Reparaturarbeiten an den Fahrspuren, die für die Abfertigung von Bussen bei der Einreise in die Republik Polen (Ausreise aus der Ukraine) vorgesehen sind.

Dies teilt die Westliche Verwaltung des Staatlichen Grenzschutzdienstes mit.

Nach Angaben der polnischen Seite wird der Busverkehr nicht eingestellt, jedoch wird es bei der Abfertigung und dem Durchlass der Busse zu Verzögerungen kommen. Die voraussichtliche Durchlasskapazität beträgt bis zu 8 Busse innerhalb von 12 Stunden.

„Schehyni – Medyka“ ist einer der verkehrsreichsten Grenzübergänge an der ukrainisch-polnischen Grenze und wickelt täglich ein erhebliches Volumen an internationalem Personenverkehr mit Bussen und PKWs ab“, erklärte der Grenzschutzdienst.

Die Beschränkungen gelten bis November 2027.