Die Ukraine wird bei den Gesprächen in der Türkei auf höchster Ebene vertreten sein. Insbesondere das Militär und der Geheimdienst sind in der Türkei eingetroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Sendung über die Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Ankara.

„Unsere Delegation ist auf höchstem Niveau. Das Außenministerium, mein Büro, das Militär, unsere Nachrichtendienste, Vertreter aller unserer Nachrichtendienste, übrigens, um alle Entscheidungen vor dem erwarteten gerechten Frieden zu treffen“, sagte der Präsident.

Heute, am 15. Mai, gegen Mittag, ist Präsident Wolodymyr Selenskyj in der türkischen Hauptstadt eingetroffen. In Ankara wird er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.